Após surpresa, Virginia Fonseca vai à lançamento de enredo da Grande Rio

Virginia Fonseca marca presença em lançamento de enredo na Grande Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

No próximo Carnaval, a Grande Rio mergulha na história do movimento do Manguebeat, que movimentou a cena musical brasileira a partir de Recife, conectando raízes nordestinas, crítica social e ritmos universais. Será a estreia do carnavalesco Antônio Gonzaga no comando do desfile da tricolor da Baixada Fluminense.

Nas redes sociais, ela publicou foto antes de sair para visitar o barracão. Ela passa dias em Mangaratiba, na costa verde fluminense, a cerca de uma hora da capital carioca.