Virginia Fonseca renova bronzeado de biquíni após ensaio da Grande Rio

A empresária passou por uma sessão de bronzeamento artificial recentemente e também mostrou os resultados. Ela contou que usou uma técnica que "desenha" os músculos, ressaltando a definição do corpo.

Horas antes do descanso na mansão, Virginia esteve no primeiro ensaio da Grande Rio. A nova Rainha de Bateria arriscou alguns passos de samba e surgiu ao lado do presidente da agremiação, Milton Perácio.