Simone Mendes perdoa e abraça fã que derrubou Simaria no palco há oito anos

Simone Mendes, 41, reencontrou a fã que, oito anos atrás, havia derrubado sua irmã Simaria, 43, ao invadir o palco em que ambas se apresentavam.

O que aconteceu

A moça, identificada como Nina, compareceu ontem ao show de Simone no São João de Amargosa, segurando um cartaz com pedido de desculpas. "Simone, me dê a oportunidade de me desculpar pelo ocorrido há oito anos", dizia o texto da jovem.

Simone conseguiu avistar a mensagem na plateia e, surpresa, convidou Nina a subir ao palco. "Foi você? Vem me abraçar, venha!", pediu, calorosa.