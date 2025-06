Próximo filme de 007 será dirigido por Denis Villeneuve, diretor de 'Duna'

A Amazon MGM Studios anunciou hoje que Denis Villeneuve ("Duna", "Blade Runner 2049") será o diretor do próximo filme da franquia 007.

O que aconteceu

O cineasta também atuará como produtor executivo ao lado de sua parceira frequente, Tanya Lapointe, unindo-se aos já confirmados Amy Pascal e David Heyman.

Em um comunicado, Villeneuve revelou seu profundo vínculo com o espião mais famoso do cinema. "Algumas das minhas primeiras memórias do cinema estão ligadas ao 007. Cresci assistindo aos filmes de James Bond com meu pai, desde 'Dr. No', com Sean Connery. Sou um fã incondicional — Bond é um território sagrado para mim."