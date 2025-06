Personagem central de 'Os Simpsons' morre em fim de temporada e revolta fãs

Mesmo "morta", Marge segue aparecendo em espírito no episódio. Ela se preocupa em unir afetivamente Bart e Lisa —que teriam se distanciado— e chega a aparecer sentada em uma nuvem, satisfeita em ver os herdeiros se aproximarem após assistirem a uma afetuosa mensagem de vídeo que lhes deixou.

Marge, inclusive, ganha um novo amor no outro plano para 'substituir' Homer. Os minutos finais do episódio mostram que ela está vivendo um "affair celestial" com ninguém menos que o ex-Beattle Ringo Starr. "Estou tão feliz por podermos casar com pessoas diferentes no céu", diz Marge, antes de beijar o músico desencarnado.

Apesar dos contornos sarcásticos, a referência à morte de Marge causou descontentamento nos fãs de "Os Simpsons". Na rede social X (antigo Twitter), choveram comentários criticando a morte da personagem, com direito até a criação de uma comunidade intitulada "Justice For Marge" ("Justiça pela Marge"), pedindo a "ressurreição" da matriarca.