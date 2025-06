Marina Ruy Barbosa sobre mudança no cabelo: 'Me sentindo mais linda'

Marina Ruy Barbosa, 29, comentou sobre a transformação do visual com a mudança da cor dos cabelos.

O que aconteceu

Atriz declarou que está se sentindo linda estando loira. "Essa transformação foi muito especial. Foi uma loucura, porque fizemos em 24 horas, em Roma, no meio, tive um evento e ainda precisei voltar para o ruivo por 2 horas. Queria dizer que estou me sentindo cada dia mais linda", ressaltou hoje nos stories do Instagram.

Artista revelou sua preocupação com a mudança. "Confesso que, quando pensava em uma mudança, tinha essa mesma preocupação. Porque sempre tive meu cabelo muito forte. Quando pensa nessa mudança mais radical, do ruivo para o loiro, fala: 'será que vai quebrar?'. E [foi] o contrário", entregou.