Sobrinha de Jorge Fernando encara luto em nova novela: 'Não ia atuar mais'

Esse trabalho é um presente pessoal para mim. Achei que não ia atuar mais. Sempre trabalhei com arte, mas estava dirigindo, sem saber se voltaria a atuar. Voltar aos Estúdios Globo sem meu tio foi como me sentir uma criança ali pela primeira vez.

Maria Carol Rebello e o irmão, João Rebello, morto por engano no ano passado Imagem: Reprodução/Instagram/@rebellomaria

Filha da produtora artística Maria Rebello, a atriz descreve a própria família como uma "trupe de circo", em que o trabalho conjunto sempre foi natural. "Trabalhei com meu tio, com minha avó... Eles estão muito presentes em mim: nas minhas escolhas, na minha arte, nas minhas referências. Ele [Jorge Fernando] está aqui, comigo."

Apesar da dor, a atriz celebra o reencontro com colegas antigos e a oportunidade de se reinventar em cena. "Estou muito feliz de voltar com a Olga e de estar com tantos atores maravilhosos, muitos amigos e outros novos que estou conhecendo agora".

Voltar com a Olga é um desafio. Nove anos depois, reencontrar essa personagem é algo muito interessante como atriz. Nunca tinha passado por essa experiência, e percebo que muitos colegas também não. Mas é uma personagem por quem tenho muito carinho.

Na trama, Olga é casada com o Dr. Araújo (Flávio Tolezani), antigo conhecido da atriz nos bastidores da novela original. "Eles enfrentam a dificuldade de manter o tratamento do filho, que está no exterior. Isso traz nuances diferentes para a história."