Lauro César Muniz diz que novelas da Globo regrediram: 'Lamento isso'

O autor Lauro César Muniz, 89, responsável por sucessos da teledramaturgia da Globo, avaliou o atual cenário dos folhetins da emissora.

O que aconteceu

Muniz ponderou que "houve retrocesso" na dramaturgia da Globo, sobretudo nas novelas exibidas no horário nobre. "A gente sente que houve um retrocesso lamentável na qualidade das telenovelas que estão no ar no horário principal. Lamento isso", declarou durante entrevista à coluna Gente, no canal do YouTube da revista Veja.

Ele disse haver "bons autores" na atualidade, mas ressalta a sensação de queda na qualidade dos folhetins. "Já vi alguns trabalhos anteriores, o mesmo autor fazendo trabalho muito bons e hoje regredindo bastante. Nosso passado, modéstia à parte, foi excelente. Tivemos grandes autores, colegas fantásticos que faziam alguma coisa nova, buscavam um caminho novo".