De biquíni, Laura Keller posa na neve após ter conta desativada

DJ Laura Keller posou de biquíni na neve.

O que aconteceu

Influenciadora chamou a atenção ao posar com um biquíni fio-dental branco no meio da neve. Ela postou o registro ontem em sua conta reserva no Instagram.

Atriz viajou para o Chile e fez a foto ousada no Valle Nevado. Antes de fazer a postagem, revelou sua conta oficial na rede social tinha sido desativada.