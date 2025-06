Kevin Costner rebate prints de dublê que o processa por cena de estupro

Kevin Costner, 70, se pronunciou por meio de seus advogados, rebatendo as acusações feitas pela dublê Devyn LaBella, por conta de uma cena de estupro no filme "Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2".

O que aconteceu

O ator se manifestou através de uma nota emitida por Marty Singer, seu advogado. "A sra. LaBella estava ensaiando uma tomada de inserção para uma cena com roteiro. Não houve intimidade ou qualquer coisa sexual na cena. Houve um puxão no vestido enquanto ela estava totalmente vestida, com um vestido e ceroulas compridas, deitada ao lado de um ator", afirmou ao Daily Mail.

O posicionamento ainda garante que a dublê agradeceu a supervisão após o trabalho. "Numerosas testemunhas contradisseram as alegações infundadas da sra. LaBella. Ela mesma enviou uma mensagem de texto para sua supervisora após o fim das gravações dizendo: 'Obrigada por essas semanas maravilhosas'. Esperamos pelo fim rápido deste processo infundado", concluíram.