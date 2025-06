Influenciadora fitness fica paraplégica após ser picada por carrapato

Já sem economias, Maria Palen conta com a ajuda de uma vaquinha, organizada por uma amiga, para cobrir os custos médicos, que já ultrapassam US$ 50 mil. "Suas economias estão esgotadas e as contas médicas continuam a se acumular. Tendo perdido seu apartamento e sua carreira devido à longa duração de sua doença, Maria está atualmente morando com a família no Texas", afirma o perfil na plataforma GoFundMe, que já arrecadou cerca de US$ 12 mil.