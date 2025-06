Garota do Momento hoje (25): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (25) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Clarice confronta Maristela. Beto e Beatriz iniciam a montagem de seu filme. Chega o dia do casamento de Glorinha e Ulisses. A bolsa de Iolanda se rompe. Ana Maria e Arlete conhecem o bebê de Iolanda. Ulisses se emociona ao conhecer o filho. Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. Celeste se emociona com a carta que recebe de Bia. O bebê de Celeste e Edu nasce.