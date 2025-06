'F1' agrada grandes fãs, mas dialoga mesmo com leigos: 'Grande mérito'

"O Último Azul", novo longa-metragem de Gabriel Mascaro, foi escolhido para abrir a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que começa em 13 de agosto. Esta será a primeira exibição no Brasil do filme que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim deste ano.

O filme aborda um cenário distópico no qual o governo transfere idosos para uma colônia habitacional na Amazônia, com a intenção de que desfrutem de seus últimos anos de vida em um "exílio compulsório". "É um dos filmes brasileiros mais esperados de 2025", indica Vitor Búrigo.

É um filme ainda muito misterioso. Que utiliza a ficção científica e pensamentos absurdos que, às vezes, estão muito próximos da gente. Traz esse Brasil ficcional, mas ao mesmo tempo muito real. Vitor Búrigo

Flavia Guerra diz que o diretor é "mestre" em criar "hiper-realidades", e conseguiu refletir um tema atual —ainda mais no Brasil. "Gabriel Mascaro é um diretor muito visual, que cria realidades absurdas", avalia. "Este é um filme que vai dar muito o que falar sobre como a gente trabalha a nossa velhice. O Brasil é um país que está envelhecendo, e nós temos muito preconceito com a terceira idade".

