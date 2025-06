Ex-BBB Sarah Andrade explica posicionamento político e pede fim de ataques

Ela deixou claro que está cansada de lidar com interpretações rasas sobre sua posição ideológica. "Há quatro anos, quanto tentei explicar que a minha visão era centro-direita, vieram com aquele clássico: 'Ah, ela está em cima do muro, querendo agradar a todo mundo. Fala logo quem você apoia'. Apontaram nomes de políticos, como se centro-direita fosse sinônimo de covardia e não de nuances. Ou seja, se você não entra na polarização, te empurram para um dos lados. Agora, para não me acusarem e ser isenta, sim, eu me joguei, e eu sou de direita. Mas a verdade é que eu sou mesmo é 'cansada'!"