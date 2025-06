'Traz lembranças ruins': quem é Edith Wisner, a 1ª esposa de Raul Seixas?

Edith Wisner aparece como compositora de uma das primeiras apostas de Raul. "Let Me Sing, Let Me Sing" foi escolhida para a apresentação no Festival da Canção, em 1972. Ela assina a obra como Nadine Wisner junto com o artista.

Edith Wisner e Raul Seixas Imagem: Reprodução/Facebook

O fim do casamento

A aproximação de Raul com sociedades ocultistas também deixava Edith apavorada. Ela tinha uma formação cristã ortodoxa, estava chocada com a aproximação de Raul com o universo crowleyano. Os conflitos acentuaram-se e não demoraria a chegar um impasse definitivo. Jotabê Medeiros na biografia 'Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida'

A influência de Aleister Crowley, famoso ocultista britânico, não era o único problema do casal. A relação de Raul Seixas com as drogas se tornou mais intensa após a aproximação do cantor com Paulo Coelho, parceiro em diversas composições.