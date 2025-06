Dona de Mim hoje (25): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (25) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo disfarça quando Sofia a chama. Jaques abriga Vanderson em sua casa, e Tânia se incomoda. Davi pede um novo poema a Samuel, que se irrita com o irmão. Leo se aconselha com Filipa sobre sua ilusão com Davi. Sem saber que Vanderson não perdeu a memória, Jaques pede que o homem finja ser o pai de Sofia. Leo confronta Samuel sobre seus poemas, e o rapaz não consegue confessar seu amor. Vanderson lembra de quando Ellen negou sua gravidez a ele. Leo termina com Davi. Gisele estranha o comportamento de Ayla. Davi e Samuel brigam, e Abel tenta apartar os dois.