'Dona de Mim': Filipa descobre quem é o homem que ama de verdade

Para se aproximar da esposa, Abel entrega a carta escrita por Ellen (Camila Pitanga) para a mãe de Flora (Flavia Camolese). "Essa foi a carta que a Ellen deixou pra Sofia. Eu nunca li. Mas se você quiser... por favor, leia. Mas sem me falar do que se trata. Talvez ela te explique tudo", diz ele.

O filho de Rosa (Suely Franco) também conta sobre Vanderson (Armando Babaioff). "Você sabe quem é o pai biológico da Sofia?", pergunta a atriz. "Sim. Ele reapareceu e me deixou em pânico. Com medo do que ele pode fazer se souber da menina. O nome dele é Vanderson", responde o empresário.

Abel revela que não pretende ler a carta. "Você já leu essa carta? Vai ler?", questiona Filipa. "Não antes de Sofia. E só vou entregar para ela quando fizer 18 anos, como a mãe me pediu. Devo isso a Ellen. Eu só estou aqui hoje com você e os meus filhos graças a ela. Ela salvou minha vida", explica ele.

Ao perceber todo a dor do marido, Filipa tem ainda mais certeza de seu amor por Abel. "Abel, você ia... Por que você não me contou antes?", pergunta emocionada.

