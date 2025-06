Ex-galã de Malhação fecha bar temporariamente após denúncias e multas

Após transformar um sonho em realidade e inaugurar seu próprio bar na Zona Sul do Rio, Daniel Erthal se deparou com um novo desafio.

O que aconteceu

O ex-galã de Malhação precisou suspender temporariamente as atividades do bar. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do ator. Segundo ele, o motivo do fechamento foram denúncias relacionadas às cadeiras posicionadas na calçada do estabelecimento, o que resultou em diversas multas.