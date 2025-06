Continuação de Floribella ganha trailer dublado e data de estreia no Brasil

A Max está anunciando a história como uma sequência direta da própria "Floribella". "Se você cresceu sonhando com 'Floribella', chegou o momento de voltar a encher sua vida de sonhos. Uma nova história está prestes a começar: com música, romance e toda a magia que já fez seu coração bater forte uma vez. A história da filha de Floribella, que emocionou corações na América Latina, agora quer florescer no Brasil", afirma a divulgação oficial da série.

Assista ao trailer em português de "Margarida":