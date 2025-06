Christian Chávez posta ensaio nu e surpreende fãs: 'Grande gostoso'

Christian Chávez, 41, posou para um ensaio nu.

O que aconteceu

O cantor postou hoje as fotos sensuais no Instagram, incluindo uma em que aparece com o bumbum à mostra. Os cliques foram feitos para a capa do projeto "Pride Book Vol. 5" da instituição Impulse CDMX, que atua pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.

O integrante do RBD também apareceu cobrindo a região íntima com as mãos. Christian posou para as fotos de saia, calcinha e com figurinos que remetem à estética BDSM, como couro, luvas e spikes.