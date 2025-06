Blogueirinha fala pela 1ª vez sobre fim do casamento: 'Continuo amando ele'

Ela explicou que o distanciamento começou com a ideia de "dar um tempo", mas com o passar dos dias perceberam que não fazia mais sentido insistir. "Vamos combinar que ninguém faleceu, nem nada", disse, bem-humorada, reforçando que apesar do término, ambos seguiram com maturidade.

A apresentadora também comentou que o ex-casal teve liberdade para ficar com outras pessoas durante o tempo em que ainda morava juntos. "Eu sei muito bem como é que é gay. Você fica com quem quiser, eu fico com quem eu quero, sabe? Eu sou muito amor livre", disse rindo.

Além do rompimento, Blogueirinha aproveitou o momento para esclarecer boatos sobre uma possível transição de gênero. "Continuo cis, tá, gente? Eu sou cis, nasci cis", afirmou.

A famosa diz que viu os boatos sobre uma possível transição como esvaziamento de uma pauta importante para a comunidade transexual. "Então eu queria só alertar vocês com essas brincadeiras. Não que eu me incomode, mas acho, sim, esvaziamento de pauta", falou.