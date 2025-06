Atores de 'Guerreiros do Sol' já apareceram sem roupa nas redes sociais

"Guerreiros do Sol", atual novela original Globoplay, é cheia de cenas quentes. Mas alguns atores do elenco já apareceram sem roupa em outros trabalhos ou em ensaios para as redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cadu Libonati

Francisco Vitti e Cadu Libonati Imagem: Reprodução/Instagram

Vivendo Vicente, o filho de Jânia (Alinne Moraes), em "Guerreiros do Sol", Cadu Libonati já fez alguns ensaios sem roupa. Em um deles, o ator apareceu nu ao lado de Francisco Vitti, o irmão de Rafa Vitti.