'Como ousa?': atriz é filmada xingando vilão de Karatê Kid após ser mordida

Alicia Hannah-Kim, da série Cobra Kai, foi gravada pela câmera de um policial detonando Martin Kove após ser mordida pelo ator. Ele foi retirado de uma convenção na semana passada após agredir a colega de elenco.

O que aconteceu

O vídeo mostra Alicia Hannah-Kim bastante irritada e xingando Kove após a confusão. "Você gritou comigo, filho da p*ta. Que audácia. Como você ousa? É por isso que eu estou gritando agora e fazendo confusão. É uma droga, não é? Nunca mais me irrite dessa forma", diz a atriz em um vídeo obtido pelo PageSix.