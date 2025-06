Urach relata dor após cirurgia para mudar cor dos olhos: 'Arrependida'

Andressa Urach, 37, desabafou que estava com dor após ter feito uma cirurgia para mudar a cor dos olhos.

O que aconteceu

Influenciadora admitiu estar arrependida do procedimento. "Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Vou ter que ir no médico, porque está doendo muito. Já estou praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual", disse em um vídeo hoje em sua conta reserva no Instagram.

Criadora de conteúdo +18 reforçou o que disse e pediu orações. "Já estou arrependida. Chegando no Brasil preciso ir urgente no médico. Está doendo muito! Vou embarcar daqui a pouco, orem por mim!", salientou na legenda do post.