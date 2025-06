Ana Paula Siebert diz ser grata às ex de Roberto Justus: 'Mérito delas'

Ela admitiu que muitos estranham essa convivência harmoniosa, mas ressaltou ser algo que aprendeu em casa, com sua mãe. "As pessoas olham e falam: 'Como?'. Mas, assim, elas são quatro pessoas que são ótimas. O segredo disso é acabar o relacionamento bem que mantém a harmonia depois".

Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão juntos desde 2015 e são pais de Vitória. O empresário já foi casado com Sasha Crhysman, com quem teve os filhos Ricardo e Fabiana; com Gisela Prochaska, com quem teve Luiza; depois se casou com Adriane Galisteu e, na sequência, engatou um relacionamento com Ticiane Pinheiro, com quem teve Rafaella.