A explosão de Aldeíde que cava a cova de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Aldeíde (Karine Teles) tomará coragem para fazer algo impensável: enfrentar Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O que vai acontecer

Nova crítica ao visual de Aldeíde é o estopim para confusão na TCA. Tudo começa quando Aldeíde conversa com a colega Consuêlo (Belize Pombal) sobre seu casamento com Laudelino (Herson Capri). É então que Marco Aurélio entra e não gosta do visual monocromático da ruiva.