A diferença mais grave entre Globo e CazéTV na Copa do Mundo de Clubes

Muito se fala a respeito do estilo mais despojado que a CazéTV apresenta em suas transmissões esportivas. Nativa da internet e com um dos maiores influenciadores digitais de todos os tempos como ícone, o glorioso Casimiro Miguel, muitas vezes as partidas de futebol e os programas parecem grandes encontros de amigos.

Eu gosto bastante dessa abordagem e vejo que é um capítulo novo de uma história iniciada muito tempo atrás. Por mais que por caminhos diferentes, Jorge Kajuru, Tiago Leifert, Tadeu Schmidt, Craque Neto, Renata Fan e mesmo Galvão Bueno, dentre muitos outros, ajudaram a desconstruir a formalidade da imprensa esportiva na TV.

O que acontece hoje é uma ruptura também geracional. Quando seu ponto de referência já executava um trabalho descontraído, é natural que as excelsas figuras nascidas do ambiente digital continuem esticando a corda -ainda mais bebendo de outras fontes que usufruem largamente da linguagem típica do YouTube e da Twitch.