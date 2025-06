Virginia Fonseca participa de primeiro ensaio da bateria da Grande Rio

Um mês após ter sido anunciada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca compareceu ao primeiro ensaio da escola para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

Os registros foram feitos nas redes sociais da escola. Virginia posou ao lado de Fabricio Machado de Lima, mestre de bateria da escola. "Aquela visita surpresa para deixar o primeiro ensaio de bateria ainda mais especial."

Ela também aparece ao lado do presidente da escola, Milton Perácio. "As boas-vindas do nosso presidente! Podemos, Rainha."