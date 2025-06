'Noites de São João' estreia hoje no Canal UOL com shows e bate-papos

O especial Noites de São João estreia hoje, às 22h, no Canal UOL, com uma cobertura completa dos principais festivais juninos do Brasil —do quartel-general do forró em Campina Grande, aos trios em Mossoró, passando pelos bois de Parintins.

Apresentado pela cantora potiguar Cami Santiz, Noites de São João traz entrevistas exclusivas com grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, além de muita tradição, cultura popular e arrasta-pé.

