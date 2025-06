SBT volta atrás e dispensa Macedão da Chinelada um mês após contratação

Um mês após contratar Macedão da Chinelada, SBT decidiu dispensar o apresentador. Ele voltará a trabalhar na TV Cidade, a afiliada da emissora no interior do Paraná.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por perfil do apresentador nas redes sociais. "Após uma temporada no SBT nacional, o comunicador - conhecido pelo estilo irreverente, a audiência estrondosa e o bordão 'aqui a chinela canta!' - retorna ao Norte do Paraná para reassumir o posto que sempre foi seu por direito: o de maior audiência da região".

Segundo publicação, o retorno acontece após um pedido pessoal do apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho, "que fez questão de intervir diretamente para garantir a volta do comunicador". "E o clamor do público também falou alto: telespectadores ligaram em massa para a emissora, enviaram mensagens e tomaram conta das redes sociais com um só recado — 'traz o Macedão de volta!'"