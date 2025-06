Sandy celebra aniversário do filho, Theo: 'Amor da minha vida'

Sandy, 42, comemorou em suas redes sociais o aniversário de 11 anos de Theo, seu filho com Lucas Lima, 42.

O que aconteceu

A cantora publicou um texto parabenizando o herdeiro por mais uma primavera. "Hoje é aniversário do maior amor da minha vida. Feliz 11, meu pequeno gigante! Que tudo que te espera nesse mundo seja para te transformar num cara 'massa', realizado, confiante, saudável - física, mental e emocionalmente", desejou ela, através do Instagram, na legenda de um post com fotos da criança — as quais não exibem seu rosto.

Sandy falou um pouco sobre a montanha-russa de emoções inerente à maternidade. "São 11 anos de muito amor, muitos desafios e dúvidas — filho deveria vir com manual. Muitas alegrias, descobertas, sonhos, realizações, frustrações... Lágrimas de preocupação, de tristeza, de emoção, de culpa, de orgulho, de êxtase, de gratidão… São tantos tipos de emoção!"