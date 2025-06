Repórter do Fofocalizando deixa SBT: 'Chegou a hora de me despedir'

Em sua despedida, Rodrigo também destacou os vínculos criados ao longo do tempo em que esteve na equipe do Fofocalizando. "Levarei comigo experiências, vivências, amizades e principalmente os laços de amor que fiz com toda essa produção", disse o jornalista que ainda não revelou quais serão seus próximos passos profissionais após a saída do SBT.