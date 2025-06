Por que 'Ao Ashi' não emplacou tanto no Brasil?

Durante a 5ª edição do evento Poc Con, feira de quadrinhos e artes gráficas focada em artistas e público LGBTQIA+, a editora MPEG esteve presente lançando algumas de suas novidades. Entre elas estavam as edições prontas de dois títulos que os fãs mais antiguinhos haviam perdido as esperanças, 'Beck' e 'Nodame Cantabile'. Mas por que esses mangás pareciam sonhos distantes?

Ambos os títulos fazem parte de séries que se tornaram populares no começo dos anos 2000, porém que não eram tão explosivas quanto um 'Naruto' ou 'Nana'. Além disso, o alto número de volumes encadernados (34 para 'Beck' e 25 para 'Nodame Cantabile') desestimulava as editoras nacionais, que preferiam acreditar em obras mais 'consolidadas' em busca de um lucro mais certeiro.

Em 2023 a editora MPEG deu um passo ousado ao licenciar a publicação no Brasil de 'Gash Bell', outro título com forte apelo nostálgico dos fãs mais velhos e que nunca havia saído no país, e o resultado aparentemente rendeu bons frutos. Desde então a editora tem feito bons anúncios e lançado títulos interessantes e com um bom acabamento gráfico.

E, segundo a própria editora, os fãs podem esperar mais novidades. Durante o Anime Friends (que rola entre 3 e 6 de julho) haverá dois anúncios de mangás e no evento próprio MPEG Fest será revelado algo que vai 'parar o mercado'. Estamos curiosos com o que pode aparecer.

Conteúdo otaku em Splash UOL

Imagem: Reprodução/CloverWorks

Animes para aprender a história do Japão

Rolou em 18 de junho o Dia da Imigração Japonesa, data que celebra a chegada dos japoneses aqui no Brasil. Aproveitamos esse momento para listar alguns animes que ensinam sobre a história do Japão, confira clicando no Leia Mais.