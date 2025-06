Oruam revela que teve visto negado para visitar os EUA e expõe motivo

Oruam, 24, revelou ter recebido negativas ao tentar conseguir o visto para visitar os Estados Unidos.

O que aconteceu

O rapper acredita ter sido barrado no país estrangeiro por conta de seu histórico familiar. "Nos Estados Unidos eu não posso nem entrar! Toda vez que vou tentar tirar o visto, não dá, porque, você sabe... Eu tenho um familiar histórico um pouco complicado", ironizou ele, em participação no podcast do influenciador digital Ruyter Poubel, 27.

Oruam é filho do traficante Marcinho VP, 55. Ele é apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho e está preso desde 1996, pelo assassinato brutal de dois traficantes rivais.