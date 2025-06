Noivo de Juliette alerta após contrair hepatite: ‘Não tomei a vacina’

Kaique Cerveny, 27, noivo de Juliette, 35, contraiu hepatite A e contou que só se vacinou contra hepatite B.

O que aconteceu

Kaique já estava se sentindo mal há alguns dias, durante seus treinos de crossfit, quando piorou de vez. "Aí eu não me senti nada bem. Comecei a sentir uma dor abdominal mais forte e a gente suspeitava de dengue até então. Quando fui para o hospital, fizeram uns exames e as enzimas do fígado estavam muito alteradas. Os médicos sinalizaram que eu ia precisar ser internado, pois era um caso um pouco grave", contou ao gshow.

Ele realizou diversos exames, e após três dias, foi diagnosticado com hepatite A. A doença afeta o fígado, é contagiosa e é transmitida através de alimentos e liquídos contaminados pelo vírus da hepatite A.