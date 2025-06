Huff x família de Marília Mendonça: os detalhes de briga por guarda de Leo

Murilo Huff vai à Justiça

Murilo Huff e o filho Imagem: Reprodução/Instagram

Nome do artista está no centro dos holofotes após confirmar que entrou com uma ação pedindo a guarda total do filho. Em contato com a reportagem, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto.

A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto. Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes.

Caso dividiu opiniões entre fãs e levantou discussões sobre os motivos do pedido. Diante da repercussão, o músico afirmou que decidiu recorrer à Justiça para preservar o filho.