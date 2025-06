Mimado? Afonso causa ódio em Odete ao rejeitar presentão em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) vai protagonizar mais um embate intenso com sua mãe, Odete Roitman (Debora Bloch).

O que vai acontecer

Após se casar com Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso parte para Paris, onde assume o comando da filial da TCA. No entanto, a adaptação à nova vida não será fácil. Sentindo-se infeliz, Afonso decide deixar o cargo e volta ao Brasil com a esposa.