Martin Kove, de 'Karatê Kid', é retirado de evento após morder atriz

Martin Kove, 78, conhecido por interpretar o temido sensei John Kreese na franquia Karatê Kid e na série Cobra Kai, está no centro de uma polêmica.

O que aconteceu

O ator foi acusado de morder a atriz Alicia Hannah-Kim, colega de elenco em Cobra Kai. O caso teria ocorrido em uma convenção com fãs realizada no estado de Washington, nos Estados Unidos. A informação é do site TMZ.

Alicia procurou um policial que atuava na área VIP do evento e relatou que foi atacada por Kove. A atriz afirmou que o ator a agarrou pelo braço e a mordeu com tanta força que quase causou sangramento. Ela afirma ter gritado de dor e, em seguida, Martin teria beijado o local da mordida. O marido de Alicia presenciou a cena e também prestou depoimento às autoridades, segundo a imprensa americana.