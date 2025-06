Casal em novela, Jeniffer Nascimento relembra 'rivalidade' com Sergio Guizé

Campeã do programa, Jeniffer relembra com carinho o período no reality, especialmente sua convivência com Guizé. "Eu vi essa notícia de que éramos 'rivais' e achei hilário. No Popstar era uma competição, claro, mas torcíamos muito um pelo outro. O Guizé é um grande parceiro, um grande amigo. Agora é o nosso terceiro projeto juntos: 'Êta Mundo Bom', Popstar e agora 'Êta Mundo Melhor'."

E ao que tudo indica, o reencontro de Jeniffer com Guizé em cena será um dos destaques da novela. "Ele é muito generoso, eu aprendo muito com ele no set. É um ator que joga muito em cena, e isso é muito enriquecedor."