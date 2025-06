'Alô, galera de caubói': Por onde a 1ª voz do hit junino 'Clima de Rodeio'?

Ter passado por todo esse processo de cura emocional me transformou. Falo que arrancamos aquilo que a gente não é, para sobrar o que somos de verdade. Talvez, hoje, eu seja muito mais autêntica. Jameika Mansur

Renovada, ela agora volta aos palcos. Jameika começou a conversar com o empresário no ano passado e, neste ano, começou o novo projeto: Jameika & Mustangs. "Eu tenho uma base emocional e mental para, talvez, fazer alguma coisa maior do que eu era naquela época, tão imatura e tão traumatizada", afirma.

O retorno da vocalista coincide com o retorno do Dallas Country, que voltou à ativa com uma nova formação, agora com Jenifer Ott nos vocais.

Além de cantora, Jameika também atua como compositora, agora, e quer colocar seus valores em sua arte. Ela conta que não gosta de letras que falem de dependência emocional, como por exemplo "Saudade", música mais famosa do Dallas Country depois de "Clima de Rodeio".

Cada vez que eu respiro/ No meu ar está você/ Eu tento, não consigo te esquecer/A vida sem você, a vida sem você é vazia, é incompleta. Trecho da música "Saudade"

"Minha vida já tem que ser boa sem ter amor de outra pessoa nela", explica Jameika. "Eu diria [que quero cantar] sobre um amor mais real, sem dependência emocional. Um amor querido, onde eu já sou suficiente. Temos essa necessidade de se relacionar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, temos uma independência também, somos seres interdependentes."