Filha de Charlie Sheen remove silicone dos seios após 'sintomas estranhos'

Sami Sheen, 21, anunciou que vai remover as próteses de silicone que colocou há menos de dois anos nos seios, por causa de "sintomas estranhos".

O que aconteceu

O motivo são os problemas de saúde que o implante tem causado à modelo. "Tenho enfrentado problemas de saúde há quase dois anos, com os sintomas mais estranhos, e finalmente descobri que tenho doença do implante mamário. Não sei como não percebi isso antes, mas estou tão feliz de finalmente ter uma resposta. Estou querendo removê-los o mais rápido possível para começar a me sentir melhor", anunciou ela, por meio de uma sequência de publicações nos stories de seu Instagram.

Dores de cabeça, queda de cabelo, fadiga crônica e dores musculares são alguns dos sintomas que Sami tem sentido desde que colocou as próteses. "A doença do implante mamário frequentemente imita certas condições autoimunes, mas tenho certeza de que é por causa dos meus implantes, porque esses sintomas começaram quase imediatamente depois de colocá-los. E agora eu tenho praticamente todos esses sintomas todos os dias. É exaustivo."