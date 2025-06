Filha de Bruce Willis é criticada após post com o pai: 'Está vulnerável'

Tallulah Willis, 31, filha de Bruce Willis, 70, foi criticada após postar fotos do pai.

O que aconteceu

A estilista compartilhou cliques inéditos ao lado do ator, diagnosticado com demência frontotemporal há cerca de 2 anos. "Domingo de diversão na casa dos vovôs! Grata", escreveu ela ao mostrar os momentos com o pai no Instagram.

No entanto, o post atraiu críticas a Tallulah por expor o estado de Bruce. "Eu não acho que você deveria expor seu pai para o público! Ele está vulnerável! E algumas coisas deveriam continuar privadas! Você não tem permissão para postar isso!", reclamou um perfil na rede social.