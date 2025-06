Após separação, Fe Paes Leme e ex fecham restaurante que abriram juntos

Fernanda Paes Leme, 42, e Victor Pinheiro, 33, decidiram fechar um restaurante que abriram juntos em São Paulo. O bar estava aberto há apenas sete meses.

O que aconteceu

O Blu Bar do Mar, em Pinheiros, anunciou hoje que vai fechar as portas. "Essa decisão vem com maturidade, um toque de saudade e zero arrependimento. Porque foi verdadeiro e, acima de tudo, feito com alma", diz uma publicação nas redes sociais.

O restaurante foi aberto por Fe Paes Leme, Victor Sampaio e as arquitetas e decoradoras Patricia Sampaio e Fernanda Angelo. O negócio estava funcionamento desde novembro do ano passado e tinha frutos do mar como especialidade.