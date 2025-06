Fernanda Paes Leme diz não querer mais namorar: 'Transo de primeira'

Fernanda Paes Leme, 42, disse que, no momento, não pretende voltar a namorar após o fim do casamento com o empresário, Victor Sampaio, 33, e tem transado logo no primeiro encontro.

O que aconteceu

Paes Leme explicou que tinha uma superstição de só namorar homens com quem transava a partir do segundo encontro, mas agora transa no primeiro porque não quer namorar. "Quando já gostava do cara, falava: 'não posso dar de primeira'. Agora estou transando de primeira mesmo porque não quero mais namorar", declarou no videocast O Grande Surto, que ela mesma comanda.

A apresentadora também ponderou que muitas mulheres acham que precisam de um tempo para transar após conhecer o rapaz, em vez de ficar no primeiro encontro. "Cada um pensa de um jeito, tem mulher que é demissexual, mas tem gente que acha que não pode transar [de primeira] porque precisa dar um tempo para poder transar de novo".