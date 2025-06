Felipe Araújo lamenta 10 anos da morte de Cristiano: 'Minha maior saudade'

Ele se alegra, porém, em ver que o legado do irmão segue vivo na memória e no afeto dos fãs. "Fico muito feliz em saber que, mesmo depois de 10 anos, tantas pessoas, em tantos lugares por onde a gente passa, cantam as músicas do Cris com tanta força, tanta saudade, tanto carinho. Eu sei que algumas pessoas se emocionam, assim como eu também me emociono, mas tenho certeza de que o Cris, onde quer que ele esteja, não quer ver ninguém chorando. Ele quer ver todo mundo feliz. Ele foi a pessoa mais feliz que eu já conheci."

Imagem: Reprodução/Instagram