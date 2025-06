Famosos lamentam morte de Juliana Marins: 'Cheia de coragem e alegria'

O humorista Yuri Marçal, que também trabalhou com Juliana, destacou a generosidade da jovem. "Uma honra ter trabalhado com você por esses anos, e poder conhecer pessoa incrível, generosa, bem-humorada e feliz! Agradeço muito aos Deuses pelo privilégio de ter dividido o caminho com você. Que sua luz siga viva na memória de todos que tiveram a sorte de te conhecer. Descanse em paz, Juliana".



Margareth Menezes, cantora: "Sinto muitíssimo a tragédia que aconteceu com Juliana Marins, a jovem publicitária brasileira cheia de vida pela frente. Ainda estou impactada e não consigo nem imaginar a dor dessa família. Desde que foi informada da queda, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais para o resgate e acompanhou os trabalhos de busca. O próprio governo da Indonésia afirmou que oito pessoas já perderam a vida nesta trilha e outras 180 sofreram acidente, o que só aumenta a urgência de tomar iniciativas preventivas de segurança o quanto antes. Minha sincera solidariedade à toda família! Que Juliana descanse em paz"

Aline Borges, atriz: "Revoltante. Desumano. Triste. Ainda digerindo o desfecho trágico dessa história de absoluto descaso. É triste demais que tenha terminado dessa forma. É revoltante a negligência das autoridades da Indonésia diante dessa tragédia. Pensar que Juliana poderia estar viva caso tivesse o devido socorro? Esse lugar precisa ser interditado, alguém precisa ser responsabilizado por essa morte, é assustador o descaso, chega a ser desumano tudo isso. Extremamente atravessada por essa notícia? Em vibração de luz pra essa passagem. Que sua memória seja honrada Juliana. Força aos familiares e amigos".