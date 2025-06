Influencer acusa MC Estudante de agressão, estupro e cárcere; ele rebate

Começaram as sessões de espancamento, além de violência sexual. Ele me forçava a ter relações com terceiros para que ele pudesse assistir. Tenho fotos, vídeos e tudo. Madu Paim

A influenciadora contou que decidiu fazer a denúncia após conversar com uma mulher que relatou também ter sido estuprada por MC Estudante. "Uma menina veio até mim no aniversário de uma amiga, me puxou no carro e contou que ele a estuprou em 2018 ou 2019. Ela era namorada de um amigo dele e contou que foi violentada dentro de um estúdio... Depois que publiquei meu relato, outras seis pessoas me procuraram com denúncias semelhantes de estupro e agressão."

Nas redes sociais, Madu compartilhou vídeos e detalhou as agressões. Disse que obrigada a se demitir de três empregos, ameaçada de ter vídeos íntimos expostos e mantida em cárcere privado por três dias. "Consegui fugir dele quando o carro parou num engarrafamento. Corri na direção contrária ao trânsito e um motoqueiro me tirou do local"

Em uma das publicações, ela compartilha m vídeo no qual MC Estudante aparece com uma faca na mão, exigindo que ela bloqueasse uma pessoa nas redes sociais: "Não vai bloquear, não? Bloqueia!"

Influenciadora diz ainda que outras mulheres foram à Deam para prestar queixas contra o rapper.