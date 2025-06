Esposa de Eduardo Costa expõe 'bronca' do cantor após fotos sensuais

Polastreli fez um novo post e tentou deixar as fotos mais comportadas. Ela evitou mostrar o bumbum e brincou sobre a situação com o cantor. "Valorizem a blogueira aqui, porque convencer o marido a deixar postar é difícil. Repostando, mas agora com elas cortadas", disse.

Eduardo elogiou a esposa, mas não reagiu às falas sobre a "briga" pelas fotos. "Maravilhosa", comentou ele no novo post do Instagram.

Seguidores comentaram o assunto e falaram sobre o "ciúme" de Eduardo Costa. "O homi é brabo!", escreveu uma seguidora. "Ciumento esse meu amigo", respondeu outro perfil na rede social.