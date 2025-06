Duda Nagle sobre guarda compartilhada de Zoe: 'Uma das coisas mais tristes'

Duda Nagle compartilhou com os seguidores um relato sincero sobre as dificuldades emocionais que enfrenta na guarda compartilhada da filha Zoe, 6, fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato.

O que aconteceu

O ator, que passou o último feriado ao lado da menina, contou que sente profundamente a ausência da filha nos dias em que ela está com a mãe. Duda falou sobre como pequenos detalhes do cotidiano despertam sua saudade.