Dona Ruth rebate falas de Murilo Huff e diz que neto nunca recebeu pensão

Ela também destacou os cuidados que tem com o neto. "Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado... Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabete do Léo foi diagnosticada por uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha."

A mãe de Marília Mendonça garantiu que o patrimônio de Léo está protegido após fãs questionarem o motivo do pedido de Huff. "Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que minha filha deixou e que está até hoje em andamento."

Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita. Dona Ruth

Murilo Huff pede guarda total de Léo

O processo de Murilo Huff pedindo a guarda total do filho foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.

Léo Huff tem guarda compartilhada e mora com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.